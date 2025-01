Basket Serie A2 femminile. Cestistica sogna il colpaccio. Sfida alla corazzata S.Giovanni

Il girone di ritorno della Cestistica Spezzina inizia

con un impegno casalingo di grande difficoltà contro la capolista San Giovanni Valdarno. Un match difficile per le bianconere, intenzionate però a cercare il colpo a sorpresa in un campionato fin qui al di sotto delle attese societarie, come più volte sottolineato dal direttore sportivo Pollio e dal coach Corsolini. Previsti alcuni movimenti di mercato con l’attivo di un pivot mentre un paio di ragazze non faranno piu parte della squadra. L’altra sera è intanto arrivata la rescissione consensuale del contratto con Francesca Pia D’Angelo: arrivata nella scorsa estate, D’Angelo lascia La Spezia dopo 13 presenze in maglia bianconera con 9,5 punti e 8,2 rimbalzi di media a partita.

Per la sfida odierna contro San Giovanni Corsolini dovrà fare a meno delle infortunate Guzzoni e capitan Templari: assense importanti in un match già difficile. La nuova giocatrice arriverà, ma non sarà disponibile comunque per oggi. Il via alle 18 al ’PalaMariotti’ con direzione arbitrale di Alessio Chiarugi e Michele Melai. Le altre partite, previste tutte oggi: Torino Basket-Selargius , Virtus Cagliari-Costa Magnaga, Empoli-Academy Benevento, Sanga Milano- Ponteggi Salerno, Foxes Giussano- Broni e Basket Livorno- Moncalieri.

Marco Zanotti