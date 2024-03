Basket serie B interregionale. Etrusca, inizia la corsa ai play off. C’è l’assalto del Casale Monferrato

Svelati i nomi dei sette avversari dell’Etrusca Basket San Miniato per gli imminenti Play-in Gold. Rivali che si presentano con un tesoretto di partenza dato dalla somma dei punti ottenuti negli scontri diretti durante la regular season: Cecina 10, Saronno 8, Pavia 8, Empoli 8, Casale Monferrato 6, Virtus Siena 4, Etrusca e Gazzada Sette Laghi 2. Questa nuova fase interregionale prenderà via domani con gare di andata e ritorno. Accederanno ai play-off le prime 6 classificate, mentre le ultime due parteciperanno al girone intermedio Silver. Un meccanismo complesso che sicuramente regalerà non pochi colpi di scena. In attesa di conoscere il calendario definitivo mister Gabriele Martelloni ringrazia tutti coloro che hanno permesso di raggiungere il quarto posto nella regoular season.

"Vorrei fare prima di tutto i complimenti a società, staff e giocatori per il lavoro che abbiamo svolto da agosto a oggi, dove i pronostici ci davano al nono posto. Adesso godiamoci la fase Gold e continuiamo insieme il percorso di crescita di questi ragazzi che stanno lavorando davvero duramente ogni settimana. Questo risultato se lo sono ampiamente meritato". Il bilancio finale della prima squadra biancorossa al termine del campionato è di 28 punti punti, 14 vittorie di cui l’ultima proprio lo scontro diretto a Lucca che ha permesso di prendere il pass per la fase Gold.

"Un’ultima gara dove abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista difensivo e di grande intensità – conclude Martelloni - vorrei poi menzionare Lorenzo Scardigli, che oltre a far benissimo in U17 si sta conquistando sempre più spazio in prima squadra con grande personalità". Adesso, dopo il fine settimana di riposo, ecco l’inizio di questa fase che vedrà i sanminiatesi impegnati in casa, domani alle 18, contro Casale Monferrato.

S.R.