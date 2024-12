Basket, Serie C. Bnv Pontedera, una partita chiave. Obiettivo chiudere con una vittoria

Partita chiave per la BNV Juve Pontedera che domani alle ore 18:30 affronterà al PalaZoli il Bottegone Sant’Angelo nella dodicesima giornata del campionato di Serie C Interregionale. Una sfida importante per la squadra pontederese che cercherà di riscattarsi dopo le recenti difficoltà e chiudere l’anno con una vittoria. La classifica vede al momento il Bottegone avanti di quattro punti, grazie a sei vittorie in undici partite, contro le quattro della formazione di Pontedera, difatti gli ospiti arrivano a questo appuntamento forti di tre successi consecutivi, mentre Pontedera deve fare i conti con due sconfitte nelle ultime tre gare, l’ultima delle quali sabato scorso contro la capolista Montevarchi Fides, con un passivo pesante di 32 punti. Nonostante il trend negativo, i numeri non vedono una netta superiorità tra le due squadre soprattutto in fase offensiva dove i punti realizzati sono molto simili. Per Pontedera, questa gara rappresenta un’occasione fondamentale per allontanarsi dalle zone più basse della classifica. Attualmente la squadra si trova al terzultimo posto, con solo due lunghezze di vantaggio su Fucecchio, Sansepolcro mentre quattro su Cus Pisa e Cus Firenze. Una vittoria, dunque sarebbe di grande importanza non solo per chiudere il 2024 con un sorriso ma anche per affrontare con maggiore serenità la ripresa del campionato, prevista per il weekend del 10-11 gennaio. Pontedera dovrà puntare su una prestazione di carattere per superare un avversario in forma e ripartire con slancio nel nuovo anno.