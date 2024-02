Basket Serie C. La Mens Sana prepara l’esordio contro San Vincenzo. Caliani: "L’appetito viene mangiando. Siamo affamati»

La ‘Note di Siena’ Mens Sana sta approfittando del turno di riposo del campionato, in attesa della prima sfida della seconda fase, per allenarsi al PalaEstra e recuperare infortunati ed acciaccati in vista del match di domenica 3 marzo a San Vincenzo. Nell’ambiente biancoverde, galvanizzato da una eccellente prima parte di stagione chiusa al primo posto con dieci vittorie su dieci in casa, attende con ansia di rivedere la squadra in campo contro le migliori quattro dell’altro girone.

"La squadra ha chiuso bene la prima fase vincendo la partita contro Don Bosco Livorno con una prestazione convincente davanti ad una bellissima cornice di pubblico, composta da tanti giovani". Così il dg della società di Viale Sclavo Riccardo Caliani (nella foto) che poi parla della fase appena andata in archivio. "Per noi è stata una ottima prima fase della stagione, adesso dobbiamo pensare alla seconda. Il calendario provvisorio è già uscito e oggi ci sarà quello definitivo dopo qualche piccolo accorgimento sulle date. Inizieremo a San Vincenzo, contro una squadra molto forte, come ha dimostrato nel suo girone e che gioca con grande intensità e lucidità andando a cercare i giocatori di maggiore talento. Uno di questi è Camillo Bianchi, che ha fatto il settore giovanile da noi e che è un amico. Però ci sono altri giocatori, come Persico, che hanno talento ed esperienza anche a livello più alto. È un campo difficile, una società strutturata che conosco bene e che mi farà piacere vedere da vicino". Il direttor generale fa poi un parziale bilancio e parla di obbiettivi per questa seconda fase.

"Abbiamo fatto un percorso straordinario. Ci siamo fatti un bel regalo rendendo semplice un campionato che invece non lo era affatto e che poteva essere molto pericoloso vista la formula. Siamo stati bravi a raggiungere l’obbiettivo di qualificarci alla seconda fase, evitando sul nascere situazioni che potevano diventare spiacevoli come invece può capitare anche a squadre strutturare e forti che invece non sono arrivate nelle prime quattro. L’appetito però vien mangiando e siamo ancora molto affamanti. Sappiamo che a tavola siederanno insieme a noi altre squadre altrettanto affamante. Noi vogliamo difendere la nostra posizione attuale e cercare di accedere alla seconda fase per giocare i playoff".

Guido De Leo