Basket Serie C Play-off. Il Costone si allena e... aspetta

Il Costone attende di sapere chi lo raggiungerà in finale, dopo il perentorio 3-0 con cui i gialloverdi hanno chiuso la loro serie con Agliana, dimostrando non solo tutto il loro valore tecnico ma anche e soprattutto un’attitudine, un’umiltà e una grande etica del lavoro che sono i veri segreti del successo per la squadra di Tozzi. "Voglio celebrare i miei ragazzi – ha detto al termine di gara-3 il coach costoniano -. Di campionati se ne giocano parecchi ma di finali poche. Tutti loro hanno avuto il merito, la costanza e l’intelligenza di arrivare a questo traguardo. Ho sempre sentito la responsabilità di allenare una squadra forte costruita con l’ambizione di provare a vincere. Ma non ho mai dato niente per scontato – ha proseguito Tozzi -. Questi sono ragazzi che lavorano duramente e si sacrificano tanto durante la settimana. Pur non essendo professionisti, cercano di limare ogni dettaglio sia a livello tecnico che umano. Stanno bene insieme ed hanno tanto fame: sono consapevoli di avere una bella occasione ma sono umili e rispettosi di ogni avversario. Sono contento per la finale – ha concluso Tozzi – ma sono soprattutto orgoglioso dei miei giocatori". In settimana ha parlato a Toscana World Basket Life anche il presidente del Vismederi Emanuele Montomoli. "Abbiamo fatto un gran bel campionato, ragazzi e staff sono stati molto bravi. Siamo contenti – ha detto il numero 1 del sodalizio cestistico gialloverde -. Il Costone sta lavorando per poter strutturare una società che sia in grado di crescere e consolidarsi. Non solo di vincere con la prima squadra. Per questo abbiamo investito nel settore giovanile, per coprire i buchi di qualche annata e trovare risorse fresche che ci aiutino a far crescere il nostro progetto. Magari con l’ingresso di altri sponsor importanti – ha detto ancora Montomoli -. Dobbiamo continuare a impegnarci e lavorare. Quest’anno, per esempio, non sempre il PalaOrlandi è bastato per ospitare partite e allenamenti di maschile, femminile e Baskin. Lavoreremo in tal senso – ha concluso Montomoli -, magari parlando con altre società del senese per fare accordi comuni. Anche questo fa parte del nostro processo di crescita per gli anni a venire". AF