Battistelli, ecco il coach. La palla ora a Torreggiani

Dopo oltre un mese senza allenatore, la Battistelli Blu Volley Pesaro ha raggiunto l’accordo con Nicolò Torreggiani (foto) che assumerà la guida tecnica, come capo coach, della prima squadra che partecipa al campionato nazionale serie B2. Torreggiani vanta un passato da giocatore in serie B e C, dal 2012 ha intrapreso la carriera da allenatore nel settore giovanile e di categoria. La scorsa stagione è stato coach in serie D femminile e negli ultimi due anni ha anche ricoperto la carica di direttore tecnico della società Volley Team Rimini. "Siamo soddisfatti della scelta fatta – dichiara il presidente della Blu Volley Alfonso Petroselli – dopo aver avuto contatti con vari allenatori assieme al direttore sportivo Simone Paolini abbiamo concluso e siamo felici. Riteniamo che Nicolò sia la persona giusta per intraprendere un percorso non finalizzato solamente a questa stagione sportiva. Ci ha impressionato fin da subito la sua voglia di lavorare e mettersi in gioco in questa nuova sfida. È un tecnico giovane, di grandi prospettive, con una importante esperienza, in questa prima fase dei campionati nazionali, con la Megabox Volley di serie A1 dove fa parte dello staff tecnico diretto da Andrea Pistola".

Torreggiani si dice "molto entusiasta della chiamata, per me sarà una nuova sfida e metterò in campo tutto il mio impegno e tutta la mia energia per raggiungere gli obietti prefissati. Ringrazio la società della Blu Volley per avermi dato questa opportunità che spero di ripagare con il lavoro in campo". Torreggiani prende il posto di Simone Mattioni. Fino a quando non è arrivato il nuovo allenatore la squadra è stata seguita dai tre vice ovvero Alessandro Lorenzi, Giorgio Tosti e Danilo Alberto. I tre tecnici hanno mantenuto la Blu Volley i seconda posizione.

Beatrice Terenzi