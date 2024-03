Battistelli, il big match. Montesi contro Macerata

Serie B2. Big match per la Battistelli BluVolley Pesaro (foto). Oggi alle 16.30 a Fermo la squadra del presidente Alfonso Petroselli incontrerà la terza forza del campionato, il Volley Angels che sta facendo molto bene. Squadra esperta con forti individualità con tanta esperienza come Benedetti, Alicaj, Di Marino, Tiberi, le quali hanno anni di militanza nei campionati di B. Dal canto suo coach Torreggiani, che ha recuperato tutte le atlete, vuole continuare la bella serie di risultati messi a segno finora. "Siamo un gruppo squadra fantastico – dice il tecnico Torreggiani – riusciamo a superare le difficoltà con la forza del gruppo, oltre il buon livello tecnico degli allenamenti".

Serie C. Si gioca oggi. Nel maschile, girone C, alle 17,30 Montesi Pesaro-Axore Macerata: "Sarà importante limitare gli errori, essere ordinati a muro e in difesa in modo da poter contrattaccare in modo più efficace – dichiara Alessio Pulzoni, schiacciatore classe 2004 –. Siamo consapevoli che possiamo giocarcela con tutte le squadre". Alle 18 Falconara-Bertuccioli Real Bottega. Così la banda Alessandro Franco: "Ci aspetta una vera e propria sfida. Falconara è una squadra agguerrita, la conosciamo bene, ma fino ad ora abbiamo dimostrato di avere tutte le capacità per poterle tenere testa. Non basterà solo vincere, dovremo portare a casa il punteggio pieno per poter ancora sperare in una riscrittura della classifica". Alle 21 San Benedetto-Virtus Fano: "Dopo la bella vittoria contro Bottega – dice coach Michael Angeletti – andiamo a giocare a San Benedetto che attualmente si trova terza in classifica a proprio a 3 punti da noi". Nel girone D, oggi alle 18 Castelferretti-Arbo Borgovolley Fano: "Sabato scorso finalmente siamo riusciti a mettere in campo una bella prestazione che ci mancava da tempo – commenta coach Diego Palazzetti –, spero la squadra riesca a confermarsi anche in questo match lontano dalle mura amiche".

Nel femminile, girone C, oggi alle 17 Team 80 Gabicce-Gioca Volley Team Urbino: "Dobbiamo consolidare il terzo posto e al tempo stesso ridurre le distanze da chi sta avanti in caso di loro passi falsi – spiega il diesse Manuel Leonardi –. Fondamentale affrontare la gara con la giusta determinazione, concentrazione e cattiveria agonistica". Alle 21 Monte San Giusto-Urbania Volley. Le durantine, dopo due prestazioni non esaltanti e relative sconfitte contro Us Senigallia e Team 80, cercheranno di invertire la rotta contro Telusiano Volley. Nel girone D, sabato alle 21 Monte Porzio-Virtus Fano: "Con il successo di sabato scorso siamo matematicamente salvi – racconta coach Marcello Ippoliti – però ci sono punti in palio che ci consentirebbero di rimanere agganciati al primo posto insieme a Pergola. Testa e fisico saranno importanti per il risultato". Nel girone E, oggi alle 18,45 line Office Real Bottega-Glasstech Volley Pesaro: "Saremo in un campo difficile – avvisa coach Rusalen –. Sarà fondamentale tenere lo stesso rapporto intensità e qualità come all’andata. Non sarà facile perché l’avversario ha ottime qualità, ma sono sicuro che le ragazze daranno il massimo per portarla a casa".

Beatrice Terenzi