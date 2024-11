Battuto il fanalino di coda. L’Invicta risorge a Parma

Serviva solo vincere con l’ultima della classe. E così è stato. Nell’ottava giornata di serie B maschile i ragazzi dell’Invicta di Fabrizio Rolando hanno vinto 3-0 sul campo dell’Isomec Inzani Parma 20-25,10-25, 26-28. Dopo gli ultimi passaggi a vuoto la formazione di Alessandrini e soci ha fatto quanto sa fare. Ovvero giocare liberamente, ritrovando fiducia. Nonostante nel primo set Parma sia partita subito forte mettendo in difficoltà i grossetani, la reazione c’è stata con Rossi e Pellegrini che hanno costretto agli errori i padroni di casa. Sul finale del set è servito il muro per difendere forte e vincere la prima frazione. Nella seconda frazione ancora Parma parte forte, ma l’Invicta si aggrappa a Pellegrino per la mini rimonta. Pellegrino continua a tenere il muro avversario sotto pressione ma poi l’esperienza di Alessandrini e De Matteis a muro fa la differenza, oltre all’ace di Pellegrino per lo 0-2. Nel terzo set la formazione di Rolando continua a spingere in fase offensiva e controlla senza difficoltà. Invicta sempre avanti a controllare la reazione dei locali, che però sbatte spesso in alcuni errori. Pellegrini non fa prigionieri. Rossi chiude con un ottimo diagonale una lunga azione di gioco, che vede alla fine vincenti i grossetani sempre avanti per 12-8. Parma non vuole mollare e reagisce arrivanso sul 21-20 per l’Invicta. Pellegrino continua a mettere giù palloni. Ai vantaggi arriva la vittoria 28-26.