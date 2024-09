Beach volley A Cervia serata da Oscar

Non poteva che essere il Fantini Club di Cervia il teatro della prima edizione dell’Oscar del beach volley. Dopo aver archiviato le finali scudetto lo scorso weekend al Polo Est Village di Bellaria Igea Marina, il mondo del beach volley italiano è pronto a salutare la stagione 2024 con l’ultimo evento in programma. Stasera, a partire dalle 18.30, proprio nella struttura che, 40 anni fa (era il weekend dal 27 al 29 luglio 1984), ospitò il primo torneo ufficiale di beach volley in Europa, si terrà l’edizione inaugurale dell’Oscar del beach volley. L’evento è organizzato dalla Federvolley, in collaborazione col Fantini Club e con la Regione. Appassionati, amatori e professionisti, senza distinzione di età e di livello tecnico, tutti, almeno una volta, hanno giocato un match al Fantini dove – negli anni 70, quando ancora non esisteva il beach volley – sul campo che allora era prospiciente al lungomare, si disputavano epiche sfide ‘6 contro 6’ fra le squadre di Ravenna, Modena, Milano e Falconara.

Il seme lo piantò la signora Fiorina, mamma di Claudio Fantini. Era il 1972 e Fiorina ebbe una intuizione ‘clamorosa’, quella cioè di montare una rete da pesca, dove gli ospiti e il figlio Claudio – oggi titolare di una delle strutture più complete dedicate allo sport outdoor – cominciarono a giocare a pallavolo. Su quel germoglio, lo stesso Claudio, con l’indimenticato e indimenticabile Piero Molducci, bandiera del volley cervese, costruirono il mito della pallavolo da spiaggia e poi del beach volley che, negli anni 80, si giocava solo negli Stati Uniti. L’atteso appuntamento odierno prenderà il via alle 18.30 con un talk show aperto al pubblico, condotto dal giornalista Lorenzo Dallari. Saranno affrontati tutti i temi caldi riguardanti la disciplina sulla sabbia. La serata proseguirà con la cena di gala al ristorante Calamare del Fantini Club, momento in cui inizieranno le premiazioni. Saranno presenti, tra gli altri, anche Paolo Nicolai, plurimedagliato campione azzurro e storico interprete del beach volley, proveniente dalla sua quarta partecipazione olimpica di Parigi 2024. Insieme a lui, verranno premiati anche i freschi campioni europei U18, Laurin Zoeschg e Matteo Iurisci. Gli oscar 2024 del beach volley, andranno agli azzurri Marta Menegatti e Paolo Nicolai (atleti); Davide Crescentini (arbitro); Pier Paolo Murgioni (supervisor); Laurin Zoeschg e Matteo Iurisci (campioni d’Europa U18 e rookie dell’anno); Caterina De Marinis (allenatrice).

Roberto Romin