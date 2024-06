Beach Volley. Caterina Carli campionessa under 18

Caterina Carli si laurea campionessa italiana Under 18 di beach volley per società Fipav. L’atleta classe 2007 di Migliarino ha conquistato il titolo tricolore nel campionato italiano, difendendo i colori dell’Open Beach di Milano in coppia con Sara Matterazzo. Una grande soddisfazione per Caterina, che deve ancora compiere 17 anni e sogna di sfondare proprio nel beach volley. Una disciplina che ha iniziato a praticare intorno ai 12 anni coi maestri Roberto Luciani e Roberto Minotti che sono stati i primi a farla appassionare assieme a un gruppo di altre ragazze. In seguito ha effettuato il percorso tradizionale, passando dal Trofeo delle Province che ha vinto l’anno scorso. Al Trofeo delle Regioni poi è stata selezionata come prima scelta per giocare con Sofia Ferrari, con cui ha fatto coppia l’anno scorso. Nell’ultima stagione ha militato a Voghiera in serie C.