Stadium Mirandola domina Radici Cazzago nella giornata del Stadium Day

Stadium Mirandola 3Radici Cazzago 0(25/17 25/16 25/16)

STADIUM MIRANDOLA: Antonaci 7, Sitti 1, Flemma 1, Scaglioni 10, Albergati 16, Reyes 11, Catellani (L1), Zanetti, Brodolo 5, Bevilacqua 4, Egwajoie, Rustichelli M. (L2), n.e. Maletti, Rustichelli R.; all.: Bicego.

RADICI CAZZAGO S.MARTINO: Crosatti 2, Beretta 5, Marchetti, Zanardini, Nobile 5, Dal Bon, Braghini (L1), Sarzi 8, Zamboni 3, Pinna 7, Facchinetti, n.e. Gamba, Statuto, Mansutti (L2); all.: Tiberti.

Arbitri: Trevisi - Dallegno.

Note: Durata set 23’ 24’ 26’ per un totale di 73’. Stadium 55 su 75 (B.S. 14, Vinc. 6, Muri 11, E.P. 5), Cazzago 30 su 49 (B.S. 11, Vinc, 1, Muro 3, E.P. 9).

UPC SDH CAMAIORE 3Beca Tensped Spezzanese 0(25/19 25/23 25/22)

UPC SDH CAMAIORE: Paoletti 22, Poli J. 10, Salvadori 8, Giovannetti 1, Mellano 9, Rau 8, De Muro (L1); Garibaldi, Dal Pino, Poli G., n.e. Marzuori, Galimberti, Riccò, Farfan (L2); all.: Francesconi.

BECA TENSPED SPEZZANESE: Miselli 4, Lodi 3, Bartoli 19, Pramarzoni 3, Morselli 4, Bellei 1, Schiavoni (L1), Montagna, Menabue 6, n.e. Ronchetti, Jendoubi, Agazzani (L2), Fantozzi; all.: Codeluppi.

Arbitri: Pianigiani Elisa – Bruttini Alessia.

Note: Durata set 26’ 29’ 28’ per un totale di 83’. Camaiore 59 su 75 (B.S. 15, Vinc. 9, Muri 9, E.P. 9), Spezzanese 40 su 64 (B.S. 6, Vinc, 1, Muro 5, E.P. 10).

Non ci sono sorprese nei posticipi domenicali della pallavolo minore modenese, che tra l’altro vedevano in campo le due capoliste: la Stadium ha fatto un solo boccone del malcapitato Cazzago nella giornata della Stadium Day. Un evento che ha portato al PalaSimoncelli quasi 600 tifosi, più o meno quello che ha fatto il Camaiore contro una Beca Tensped Spezzanese che ha provato in ogni parziale a lottare, finendo però ogni volta punita. Bene le altre modenesi in campo sabato sera: la National Villa d’Oro vince facile 3-0 (25/13 25/17 25/12) sul Modena Volley, e la Kerakoll Sassuolo orna da sesto Fiorentino con lo stesso risultato di 3-0 (25/19 25/23 25/21) contro la coriacea formazione locale. Nel settore femminile, faticosa, ma meritata vittoria esterna della capolista Zerosystem S.Damaso, che passa 3-2 (20/25 25/16 20/25 25/11 15/9) a Castelmaggiore.

r.c.