Invicta Barbarossa trionfa nei playout salvezza di serie C maschile

Grande prova di forza dell’Invicta targata ’Barbarossa’ nei playout salvezza di serie C maschile. Il giovane team allenato da Enrico Ferrari ha sbancato per 3-2 (25-22, 25-21, 16-25, 23-25, 7-15) il Sales Volley Firenze nella sesta giornata del torneo salvezza ottenendo due punti importanti per il mantenimento della categoria. E’ stata una vittoria voluta e sudata per la formazione grossetana che aveva già battuto i fiorentini, ed ha saputo tenere botta di fronte al fattore campo e nonostante sotto di due set, ha reagito tirando fuori le unghie ed i denti e ribaltando una partita che sembrava compromessa.

Primo set giocato sul filo dell’equilibrio, con troppi errrori da parte dell’Invicta che forse ha pagato un approccio sbagliato, che ha portato i fiorentini ad imporsi 25-22. Stessa musica nel secondo set con lo stesso spartito, visto come i grossetani hanno commesso qualche errore di troppo, e fatto qualche scelta tattica sbagliata. Poi coach Ferrari ha sistemato le cose e nel terzo set si è visto un’Invicta davvero concentrata che ha tenuto a meno nove punti i padroni di casa. Sudatissima vittoria anche al quarto set, con la Sales Volley Firenze che in pratica una volta rimontata ha ceduto la partita, giocando sottotono il quinto e decisivo set.

Si tratta della terza vittoria di fila per l’Invicta dopo le due vittorie ravvicinate nella scorsa settimana, che vale a dire sesta posizione e venti punti nella classifica salvezza.