Beach volley: Matteo Giorgi rappresenterà l’Italia. C’è un po’ di Pesaro al World tour in Bulgaria

Matteo Giorgi, atleta di 21 anni che frequenta il secondo anno di Scienze Motorie, dopo un lunga esperienza alla Montesi in B ha deciso di dedicarsi al beach volley: nel 2x2 ha partecipato a varie finali under Nazionali, ora milita nei campionati nazionali Bper di massimo livello. Per la seconda volta sarà al World Tour che parte domani in Bulgaria. Matteo ha preso il volo ieri e rappresenterà nel suo piccolo l’Italia e anche la sua amata Pesaro. Giocherà come Italia , nello stesso Word Tour dei colossi Italiani: per un ragazzo che si muove in autonomia e senza sponsor è già un grandissimo successo partecipare. Il compagno di Matteo è di Ancona si chiama Davide Boncompagni, classe ‘91. "L’emozione è tantissima, riuscire ad entrare in un torneo internazionale per la seconda volta in meno di un anno mi rende sicuramente fiero e orgoglioso del percorso che sto facendo assieme al mio allenatore e alla mia società Beach Volley Mattabel – racconta lo stesso Giorgi – si tratta della mia prima esperienza fuori dall’Italia quindi la tensione c’è non lo nascond, ma son certo che questo World Tour mi darà tanta motivazione per un prossimo Torneo Internazionale. Oltre alla mia società terrei a ringraziare i miei genitori e la mia ragazza che sono sempre presenti e mi aiutano a non mollare mai".

b. t.