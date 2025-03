Beach Volley, traguardo storico per il team pesarese. Mattabel brilla contro le big. Centrati i playoff scudetto

Traguardo storico per la Mattabel Pesaro che raggiunge i playoff scudetto di beach volley per la prima volta nella storia del suo club. I ragazzi di coach Tommaso Del Grande che giocavano in casa, hanno affrontato prima l’Active Beach Volley di Bologna, dove hanno trionfato con un netto 4-0 e una partita tatticamente perfetta.

"Nella ripresa poi, i match più difficili contro la squadra di Cesenatico, prima in classifica e sicuramente tra le candidate per lo scudetto – racconta lo stesso tecnico Del Grande –. Qui abbiamo messo in campo il nostro gioco migliore, affrontando i temibili avversari per terminare con un 2-2, e aggiudicandoci così, l’accesso ai play-off". Questo il commento del coach Del Grande per l’importante risultato: "Davvero incredibili i ragazzi, che sono riusciti a trasformare in partita quello su cui hanno lavorato in allenamento, cosi da imporre il nostro gioco e portando a casa un risultato ottimo". E chiude: "Fondamentale anche il calore del pubblico di casa, che ha dato senza dubbio una marcia in più".

b. t.