Benedetto Cento vince il derby con la Niagara. San Pio X regola in quattro set Cesenatico

San Pio X e Benedetto Volley tornano al successo nell’ultima giornata del girone di andata di serie C, riscattando immediatamente le sconfitte rimediate nel primo turno del 2025. La squadra targata Arredo Uno supera in quattro set l’ostico Volley Cesenatico (3-1, con parziali 18-25, 25-17, 25-22, 25-16), agganciando in seconda posizione la Pietro Pezzi, che a sorpresa perde in casa contro la Pallavolo Bologna. Non perde un colpo invece la capolista Paolo Poggi, che non fa sconti all’Orbite e va in fuga volando a +4 sulle inseguitrici. Per i gialloneri comunque è un turno assolutamente favorevole, iniziato però nel peggiore dei modi con l’infortunio al ginocchio di Cutini (da valutare le sue condizioni) e un primo set conquistato agevolmente dal Volley Cesenatico trascinato dal muro.

A partire dal secondo set però la San Pio X comincia a fare sul serio, sfoderando una prestazione maiuscola in tutti i fondamentali – a partire dalla battuta – che garantisce la vittoria in rimonta. Stesso risultato nel derby tra Niagara e Benedetto Volley, con la Pasquali che espugna senza troppi problemi la palestra Bonati (1-3, con parziali 21-25, 19-25, 25-17, 19-25). La squadra di Boncompagni parte forte, trascinata da Giovenzana, Bonavita e Mazzanti. Il sestetto centese alza i giri del motore e fa sua anche la seconda frazione, accusando un passando a vuoto nel terzo set. Nel quarto parziale però sale nuovamente in cattedra la formazione la Benedetto Volley che chiude i conti in quattro set. Grazie a questa vittoria, la squadra di Cento sale al quarto posto in coabitazione con Consar Ravenna. A proposito di Pasquali, spicca un colpo di mercato: la squadra di Boncompagni ha infatti ingaggiato Francesco Giovenzana, figlio d’arte (il papà Rodolfo fu un eroe della mitica Panini Modena). Si tratta di un giocatore di grande spessore tecnico, uno schiacciatore forte in ricezione e in attacco e dotato di una battuta in salto di alto livello.

Giovenzana è cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlini e ha militato in serie B fino all’anno scorso giocando con Viadana, che si è piazzato al terzo posto. Il campionato di serie C riprenderà tra il 30 gennaio e l’1 febbraio con la prima giornata di ritorno.

Ecco il programma delle squadre della nostra provincia dopo la pausa: Arredo Uno-Sesto Imolese (30 gennaio alle 21,15), Consar Ravenna-Pasquali (sabato 1 febbraio alle 17), Niagara-Orbite (sabato 1 febbraio alle 20,30).

Stefano Manfredini