Bettucchi rilancia la Npsg: "Pronti a volare in alto"

Il ritorno in campo di Andrea Bettucchi si è rilevato fondamentale per il cammino della Npsg: lo schiacciatore genovese, classe 1994, è infatti una pedina fondamentale nello scacchiere di coach Parisi, tornata al successo dopo un periodo di flessione.

Bettucchi, senza di lei in campo cos’è successo?

"La squadra non si è potuta allenare come avrebbe voluto perché, oltre a me, mancavano altri giocatori importanti. Questo ha comportato qualche difficoltà nel trovare soluzioni alternative di gioco e alle conseguentitre sconfitte consecutive. Ora, però, la rosa è quasi al completo e il morale sta tornando buono. Devo ammettere che quando sono tornato dopo 37 giorni ho trovato i miei compagni un po’ demoralizzati. Ora ci stiamo riprendendo e la vittoria con il Pontedera sicuramente ha fatto bene soprattutto al morale. Io stesso dopo tanti giorni senza allenarmi dovrò ritrovare la condizione ottimale".

Un’assenza più che giustificata considerato che ha sposato la sua compagna, Laura Poggi, con cui condivide la passione per la pallavolo.

"Io e Laura ci siamo conosciuti su un campo da beach volley e quindi condividiamo lo stesso amore per la pallavolo. Lei è stata ferma qualche anno, ma ora ha ripreso a giocare in una squadra genovese. Da poco ci siamo sposati e siamo stati in viaggio di nozze in Australia e in Nuova Zelanda. Ecco il perché della mia lunga assenza".

È al suo primo anno in maglia biancazzurra. È soddisfatto della scelta fatta?

"Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Olympia Voltri, sono passato in B2 all’Albisola dove sono rimasto 2 anni. Poi sono passato in B1 alla Pallavolo Genova e a Novi per poi approdare ad Acqui Terme dove ho conosciuto Perassolo. Insieme abbiamo raggiunto l’A3 e sempre insieme abbiamo deciso di cambiare ambiente sia per ragioni lavorative e sia perché avevamo bisogno di confrontarci con una nuova realtà. Qui abbiamo trovato dei compagni che ci hanno accolto subito benissimo e una società seria che ha le idee molto chiare sul futuro".

Cosa le ha prospettato la società?

"Ha un progetto di continuità che mi è piaciuto sin da subito. L’obiettivo è quello di disputare un buon campionato e magari anche di vincerlo. Sono venuto qui con l’obiettivo di restare".

Personalmente cosa si aspetta da questa stagione?

"Negli ultimi hanno sono stato un giocatore d’equilibrio a cui piaceva mettere un po’ d’ordine in campo. Ora vorrei mettere al servizio dei miei compagni la mia esperienza e prendere in mano la squadra per diventare un punto di riferimento".

Ilaria Gallione