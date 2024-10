Big match a Ravenna, Emma Villas cambia maglia. Cattaneo: "Pronti e determinati a fare punti"

Torna in campo oggi alle 20 la Emma Villas, che sarà di scena a Ravenna per un primo scontro diretto nonostante sia solo la terza giornata di regular season. A presentare la sfida, lo schiacciatore biancoblù Claudio Cattaneo. "Siamo pronti per questa gara che è importante – ha detto il giocatore –. Ravenna è una squadra molto forte che abbiamo affrontato in precampionato e che quindi conosciamo bene. Serviranno concentrazione e determinazione per fare punti su un campo caldo e contro una societài che per molti anni ha fatto la Superlega". Poi i primi mesi a Siena per lo schiacciatore che lo scorso aprile con la maglia di Grottazzolina batté Bonami e compagni in finale playoff: "La società bene organizzata e la città accogliente sono stati importanti per la mia scelta così come il calore dei tifosi. Siamo un’ottima squadra, composta da giocatori importanti che hanno militato a lungo nella massima serie come Nelli e Randazzo. Sono contento di essere qui e di poter dare il mio contributo". Cattaneo dopo un precampionato complesso sottolinea la buona condizione del roster. "Abbiamo avuto sicuramente dei problemi fisici che hanno condizionato la preparazione – conclude – ma adesso stiamo bene e ci stiamo allenando a ottimi ritmi. Sicuramente allenandoci sempre così l’intesa crescerà ulteriormente e si potranno vedere miglioramenti ulteriori dopo un inizio di campionato molto positivo come testimoniano i cinque punti conquistati in due gare". Cattaneo ieri ha parlato in occasione della presentazione della maglia da trasferta del team biancoblù (nella foto) andata in scena dallo storico partner della società TerreCablate. "Siamo al fianco della Emma Villas da quasi dieci anni – le parole di Marco Turillazzi, amministratore unico di TerreCablate – con reciproca soddisfazione e unità di intenti. Un rapporto antico che non si basa solo sull’aspetto commerciale, ma soprattutto sulla visione dello sport". Presente per Emma Villas anche il direttore marketing e commerciale, Vittorio Angelaccio. "E’ una partnership antica e proficua – il commento di Angelaccio – specie dal punto di vista delle attività di inclusione sociale". Guido De Leo