Big match nella “bolgia“. Busto Arsizio riceve l’ambiziosa Milano

Nella bolgia della E-Work Arena (solo 200 biglietti ancora invenduti) la Uyba Busto Arsizio cerca il colpaccio contro una Numia Vero Volley Milano che, a sua volta, ha bisogno dei tre punti in ottica secondo posto finale nella regular season dietro all’inarrivabile Conegliano. All’andata il match terminò col sofferto successo al tie break per le milanesi di Egonu e Sylla, una superpotenza del campionato che punta al successo finale, ma dal PalaLido la Uyba di Boldini e Van Avermaet uscì a testa altissima. La Numia Vero Volley è favoritissima nel match odierno, a partire dalle 17, ma attenzione all’orgoglio Uyba che, salva ormai da tempo e reduci dalla vittoria di Pinerolo che le ha rilanciate nella lotta per il 5 posto, non ha nulla da perdere e che proverà a regalare un’altra gioia al suo meraviglioso pubblico. Dall’altra parte la formazione di Lavarini, terza in classifica, non può permettersi altri passi falsi per non perdere terreno da Scandicci.

Fulvio D’Eri