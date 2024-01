Big match per l’Ariete. La sfida è col Canniccia

L’ultima di andata è un big match per l’Ariete nel campionato femminile di serie B2 nazionale. La Pallavolo Prato affronta in trasferta l’ultima fatica del girone di andata andando oggi alle 18 in scena nel palazzetto del Vp Volley Canniccia (arbitri Proietti e Pagliero). La squadra versiliese è una diretta concorrente visto che occupa attualmente il quarto posto in classifica a cinque lunghezze dall’Ariete. Squadra costruita per stare tra le prime il Canniccia che in estate ha portato a Seravezza quattro elementi di qualità, come la regista Brizzi, le attaccanti Bertone, proveniente da una lunga militanza in A2, Orlandini e Arcolini. A conferma della qualità di questa formazione, Canniccia è reduce da due successi di rilievo contro Stia e al quinto sul terreno di Magione. Insomma, un test probante per Prato che andrà in campo per allungare la serie positiva e per mettere ancora fieno in cascina. Un risultato positivo a Seravezza consoliderebbe in maniera importante la seconda piazza e darebbe ancora più fiducia ad un gruppo che già sta maturando sicurezze importanti. Per Nuti tutte a disposizione con Cecchi che ha smaltito la botta alla schiena subita nel turno precedente. Le convocate: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti.