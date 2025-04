Brescia batte Emma Villas 3-1 e vola in finale playoff di pallavolo

BRESCIA

3

EMMA VILLAS

1

BRESCIA: Erati 5, Hoffer (L), Cavuto 22, Bonomi, Tiberti, Tondo 10, Cominetti 8, Cargioli, Franzoni (L), Zambonardi, Bettinzoli, Bisset 18, Manessi, Raffaelli 1. Allenatore Zambonardi.

EMMA VILLAS: Trillini 14, Nevot 3, Bonami (L), Melato, Coser (L), Arajuo, Alpini, Nelli 21, Santilli, Pellegrini, Randazzo 10, Ceban 4, Cattaneo 13. Allenatore Graziosi.

Parziali: 26-24 19-25; 25-23; 25-22.

BRESCIA – La Emma Villas perde a Brescia ed esce dai playoff ad un passo dalla finale. Enorme il rammarico per i biancoblu che nel primo e nel terzo set hanno gettato al vento cospicui vantaggi. Parte bene Siena, 4-9 e poi 9-14 sfruttando gli errori al servizio dei padroni di casa. Nelli è un fattore già dall’inizio mentre il bresciano Cavuto stenta a trovare i giri giusti, 11-16 biancoblu. Il tentativo di rimonta lombarda coincide col turno in battuta di Erati, come era già accaduto nel secondo set di domenica, -2. La Emma Villas tiene nel momento più duro e si riporta a +4 con Cattaneo costringendo Zambonardi a chiamare time out. I tucani arrivano al 20-21 ma Randazzo rimette le cose a posto o almeno sembra. Brescia tocca la parità a quota 23 poi 24. Randazzo stavolta impreciso, Nelli lo imita subito dopo. Emma Villas sotto 1-0 dopo aver vanificato anche 5 punti di vantaggio. Nel secondo set la squadra di Graziosi, scottata dalla rimonta subita nel primo, parte forte: 1-6. Il margine si amplia con Nelli che tocca quota 9 (a 2) con due ace. Zambonardi cambia qualcosa e Brescia piazza un 4-0 di contro parziale che rimette il set in equilibrio, 6-9. Brescia resta a distanza di sicurezza per la Emma Villas, 12-15. La Consoli tenta un nuovo rientro ma stavolta la Emma Villas non trema e Randazzo fa 1-1. Parte forte anche nel terzo set la formazione senese, che tenta il primo allungo: 1-4. Poi Bisset suona la carica per i suoi che accorciano, 5-6. Nevot e compagni restano con un piccolo margine di vantaggio, 17-19. Brescia torna sotto di uno, 21-22 dopo un errore di Pellegrini in battuta. Il muro di Ierati vale il pareggio su cui Graziosi chiama time out. Randazzo sbaglia, Nevot lo imita al turno in battuta, Cavuto riporta Brescia avanti con un’altra rimonta sanguinosissima subita. Una rimonta che fiacca e non poco il morale dei biancoblu che iniziano male il set decisivo, 6-1. Con Nelli la Emma Villas tenta di tornare nel match ma il divario resta importante, 17-10 con Bisset. Arriva un 3-0 senese che rimette dentro il set Bonami e soci ma Brescia resta avanti, 19-13. Bisset schiaccia il 21-16 ma arriva la reazione d’orgoglio col turno in battuta del brasiliano Arajuo, -2. Il muro di Trillini vale il -1 ma Cominetti risponde con due punti che stendono Siena. Il tocco decisivo è di Tondo. Brescia è in finale.

Guido De Leo