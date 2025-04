Brescia-Siena e Prata-Cuneo: emozioni in Gara 1 delle semifinali

Se Brescia-Siena è stata una maratona, non è stata da meno anche l’altra sfida di gara1 delle semifinali, con Prata di Pordenone che ha prevalso su Cuneo in cinque set. La testa di serie numero uno ha rimontato uno svantaggio di due set per poi andare a prendersi il primo punto della serie con i parziali di 17-25, 23-25, 26-24, 25-17, 15-10.

Gara 2 si giocherà domenica, così come il secondo atto fra Siena e Brescia. Gara 2 è in programma domenica 13 aprile a partire dalle 18. È già stata avviata la prevendita sulla piattaforma CiaoTickets per poter acquistare i biglietti per essere presenti al palazzetto. Fino a domenica 6 aprile sarà possibile per gli abbonati della stagione 2024/25 acquistare il tagliando d’ingresso con una prelazione riservata al prezzo di 10 euro o, in alternativa, il biglietto per il parterre a 25 euro, che permette di vedere la gara da una prospettiva unica oltre che ricevere la sciarpa ufficiale della Emma Villas Siena.

La seconda fase di vendita libera dei biglietti verrà attivata oggi: in questa gli abbonati non avranno più la possibilità di accedere alla scontistica riservata, ma solo di acquistare al prezzo intero (15 euro il ticket, 10 euro ridotto).