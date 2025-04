Brescia vince la semifinale contro Emma Villas al Centro San Filippo

BRESCIA 3 EMMA VILLAS 2

BRESCIA: Erati 10, Hoffer, Cavuto 14, Bonomi, Tiberti 3, Tondo 7, Cominetti 23, Cargioli, Franzoni, Zambonardi, Bettinzoli, Bisset 17, Manessi, Raffaelli. Allenatore Zambonardi. EMMA VILLAS: Trillini 6, Nevot 3, Bonami, Melato, Coser, Alan 1, Alpini, Nelli 18, Rossi, Pellegrini, Randazzo 16, Ceban 10, Cattaneo 11. Allenatore Graziosi. Arbitri: Scotti, Armandola.

Parziali: 23-25, 25-17, 25-18, 20-25, 15-12.

BRESCIA – Gara 1 di semifinale va a Brescia. La battaglia campale al Centro San Filippo premia i padroni di casa, più continui sull’arco dei cinque set. Emma Villas paga la serata non straordinaria dei suoi attaccanti (nessuno sopra il 40 per cento di realizzazione), riesce in modo quasi insperato a portare la sfida al quinto, poi crolla sul più bello. La striscia di vittorie consecutive si ferma a quota dieci, ma la serie è ancora apertissima. Tra le cose buone della serata, il modo in cui sono arrivati i due set vinti, entrambi rimontando da uno svantaggio netto. Nel primo set, per esempio, Siena si trova sotto 13-8, rimonta con convinzione e poi chiude i conti con il muro di Trillini su Cominetti. Nel secondo c’è poca storia, stavolta Brescia non si fa sorprendere e chiude abbastanza agevolmente sul 25-17. Il terzo set si apre con due errori consecutivi di Bisset, poi però è quasi un monologo di marca bresciana. Erati e tondo lavorano bene al centro, 11-7 Brescia. Errore Ceban, +5 per i Tucani. Cavuto allunga ancora (15-9). Torna Randazzo che mette il punto del -4 (18-14). Muro di Erati sul pallonetto di Nelli, Brescia torna a +6 (22-16). Il set ormai è andato, un altro errore in attacco dei biancoblù regala il 2-1 ai padroni di casa. Quarto set: errore Tondo, break per Siena (6-4). Erati pareggia subito e Cominetti opera il controsorpasso (8-6). Pareggio biancoblù (8-8). Ancora Cominetti protagonista con l’ace del +3, poi l’errore di Randazzo proietta Brescia sul 15-11. Invasione senese, gap che sale a cinque lunghezze (16-11), quindi il muro di Cavuto su Nelli (17-11). Ace di Cattaneo (17-13), poi bel muro di Ceban su Bisset (18-15). Altro errore del cubano e Siena torna a -2 (18-16), quindi Randazzo mette a terra la palla del 18-17, quindi Ceban chiude un lungo scambio e firma il pareggio. Ace di Trillini (18-19). Randazzo per il +2 (19-21). Blackout totale per Brescia, Nelli realizza il punto che manda la sfida al tiebreak. Al tiebreak si gira sull’8-6 Brescia, poi errore in attacco di Siena e +3 per i padroni di casa. Si torna in parità a quota nove sfruttando il turno di battuta di Nelli. Vantaggio Emma Villas (10-11), Brescia torna avanti con l’ace di Tondo e il muro di Erati. Un altro muro, stavolta di Cominetti, chiude il match.