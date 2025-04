Buchegger "Stagione abbastanza positiva"

È un Paul Buchegger che più che soffermarsi sulla prossima sfida, l’esordio nel girone per il quinto posto contro Padova in programma domenica alle 18 al PalaPanini, guarda al passato e al futuro, analizzando tanto il fatto che Modena non è stata in grado di crescere "in tempo" per garantirsi una posizione migliore in regular season, quanto il fatto che le basi per la prossima stagione siano comunque molto buone, con una squadra che nei suoi meccanismi principali si conoscerà già bene, evidentemente la diagonale principale sarà la stessa e ‘solo’ la linea di ricezione dovrà trovare continuità ad alto livello. Basi che possono cementarsi a cominciare da un girone che nelle parole dell’opposto austriaco "è una bella opportunità per noi per continuare il nostro percorso e per giocare qualche partita in più l’anno prossimo".

Buchegger, cosa intende?

"Vogliamo giocare la Challenge Cup, per me è un torneo molto interessante, un obiettivo che mi carica. Per questo darò il massimo in ogni partita di questo playoff quinto posto".

La qualificazione europea darebbe un altro sapore alla stagione?

"Per me sì. Le stagioni che io ho giocato con le coppe sono sempre più belle: certo, giochi molte più partite, magari ci sono lunghe trasferte infrasettimanali, ma per la squadra è uno stimolo, c’è più tempo di gioco e anche per il campionato è un toccasana".

In più si gira l’Europa...

"Sì, è bello contaminarsi e girare contro altri club".

Torniamo al campo: la serie con Perugia ha detto che siete cresciuti ma manca qualcosa dal 22 in avanti?

"Sì, forse anche prima. Nel senso che non arrivare a 22-22 è ancora meglio. Scherzi a parte vogliamo continuare e affrontare tutte le partite nel miglior modo possibile".

Riavvolgendo il nastro, si poteva giocare prima al livello mostrato nei quarti?

"Si poteva, sicuro, lo avevamo dimostrato anche in qualche uscita precedente. Mancava però la continuità, in una squadra abbastanza nuova che ci ha messo forse un po’ troppo tempo a trovarsi in campo. Purtroppo non siamo riusciti in questo intento, ma credo sia stata nel complesso una stagione abbastanza positiva. Anche guardando all’anno prossimo".

Cosa intende?

"Possiamo continuare a crescere insieme, coi ragazzi che rimangono, e costruire basi ancora più solide per la stagione 2025/2026".