Buchegger. "Vogliamo i tre punti. Più attenzione nei finali»

È un Paul Buchegger carico e concentrato: "Vogliamo fare i tre punti", racconta l’austriaco.

Buchegger, partiamo da Piacenza?

"A Piacenza secondo me abbiamo fatto vedere alcune belle cose, una bella pallavolo fino a un certo punto di tutti i set. Diciamo che ora ci toccherà lavorare proprio sui finali di parziale per chiudere a nostro favore queste contese. È lì che dovremo essere più chiari e precisi".

Oggi si ritroverà di fronte Petkovic, superbomber della prima giornata con 31 punti. Ne faceva tanti anche lei lo scorso anno

"Grottazzolina ha un opposto che fa tanti punti, per me lo scorso anno la situazione forse era diversa rispetto a quest’anno, perché facevo l’opposto in una squadra che lottava per vincere qualche partita, fare qualche punto in ottica salvezza". Cosa cambia?

"Forse è un po’ più facile fare tanti punti perché attacchi tanti palloni. Quest’anno la distribuzione è più equilibrata, il nostro sistema in attacco sarà diverso. Poi chiaro che l’opposto deve sempre fare i suoi punti".

Con Grottazzolina che partita si aspetta?

"Una bella battaglia, hanno degli ottimi giocatori e credo che sarà difficile. Secondo me siamo pronti".

Volete portare a casa questi primi tre punti?

"Sì, vogliamo portarli a casa. È la prima partita nella quale dirci ‘sì, dobbiamo farlo’. Perugia e Trento poi saranno molto difficili, ma abbiamo dimostrato che possiamo lottare anche con le big. Penseremo a migliorarci settimana per settimana, tutto è possibile e siamo pronti per qualsiasi avversario"

Che emozioni indossare di nuovo la casacca gialloblù? "Bella sensazione quella di tornare con addosso la maglia di Modena. Felice di essere qui, ci aspetta una bella stagione".

a.t.