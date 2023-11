C femminile. Ceparana travolge il fanalino Normac aspettando Lavagna

NORMAC GENOVA

0

FUTURA CEPARANA

3

(18-25; 15-25; 16-15)

NORMAC GENOVA: Bisio, Calabrese, Cavaglioni, Colla, Cuneo, Deldio, Milani, Pagano, Pignatti, Savarino, Schettino. All. Ghiglione.

FUTURA CEPARANA: Barletta 7, Battistini 3, Benedetti, D’Ascoli 18, Morghen 13, Orlanducci 2, Parentini, Rossi 9, Rapalli 6, Serio 1, Pascucci e Carbone liberi. All. Simoncini

Arbitro: Pons

GENOVA – La Pallavolo Futura Ceparana rispettato il favore del pronostico, vincendo agevolmente contro il fanalino di coda Normac. Le genovesi mettono in campo tanta grinta, ma evidenziano alcune lacune specialmente in ricezione, mentre le spezzine disputano tre buoni set, provando molti attacchi dal centro con Morghen in evidenza e Rapalli di banda che ben sostituisce l’indisponibile Amendola. Positivo l’apporto delle seconde linee che si sono fatte sempre trovare pronte. Domani alle 21 trasferta a Lavagna contro l’Admo nel recupero della 3ª giornata.