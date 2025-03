C femminile. Futura da record alla sesta vittoria consecutiva

Futura Ceparana 3Albisola 0(25-19; 25-21; 25-18)

FUTURA CEPARANA: Barletta, Battistini, Castagna, D’Ascoli, Morghen, Quartieri, Rapalli, Rossi, Pascucci libero. All. Garfagnini.

ALBISOLA: Bellini, Bevacqua, Caldieri, Gamberucci, Lipari, Negro, Pagani, Ranno, Saccomani V., Salomone, libero Rebagliari. All. Parodi

Arbitro: D’Arcangelo e Sabato

CEPARANA – Sesta vittoria consecutiva e record per il Futura in Serie C femminile che in tre anni non aveva mai inanellato una serie così lunga di successi, oltre che matematica salvezza con due mesi di anticipo. Soddisfazione anche per l’under 16 di coach Menconi che ha ottenuto il pass per la finale territoriale del 30 marzo ai Prati di Vezzano. Risultati: Tigullio- Sestri 2-3, Wonder Normac-Normac 1-3, Cogovalle-Albaro 3-0, Villa Levi-Admo Lavagna 3-0, Sanremo-S. Sabina 2-3. Volare Volley- Campomorone rinviata. Classifica: Normac 47, Cogovalle 42, Futura 41, Villa Levi 35, Sanremo 33, Tigullio 28, Volare Volley 27, Albaro e S. Sabina 22, Campomorone 21, Wonder Normac 20, Admo 15, Sestri 12 e Albisola 10.