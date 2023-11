C femminile. Futura, match in discesa. Ruffini torna al Lunezia

Nel campionato di volley femminile serie C ligure in programma in questo fine settimana la quinta giornata, con la Pallavolo Futura Ceparana che questa sera alle 21 giocherà al ‘Pala Lino Maragliano’ di Genova ospite Normac Avb Wonder Project. Le avversarie, ancora ferme a quota zero punti, sono inserite nel consorzio delle due principali società genovesi che lavorano nel settore giovanile, con un ampio bacino d’utenza costruito per rifornire il team leader femminile della regione che milita in serie B1. "Anche se quello di oggi sarà un match alla nostra portata – dichiara il dirigente Pascucci – le ragazze sanno bene che dovranno mantenere alta la concentrazione, stando attente a quell’imprevedibilità che a volte è l’arma principale delle formazioni giovani e poco esperte". Insomma un match da non sottovalutare, contro un avversario che venderà cara proprio per dimostrare di non merirate affatto l’ultima posizione in classifica.

Match pomeridiano invece per il Lunezia Volley, impegnata oggi 18 nel turno interno nell’impianto di via Villefranche de Rovergue a Sarzana contro l’Admo Volley Lavagna: non sarà della partita il palleggiatore Menconi per un problema al ginocchio. Torna invece in campo Giorgia Ruffini che aveva praticamente spesso di giocare, ma che è stata richiamata per dare una mano alle compagne. In dubbio per il match anche il centrale Quartieri. "Sarà necessario muovere la classifica – spiega coach Martinelli – per fare morale dopo la sconfitta nel derby". Completa il programma del girone B del campionato la gara Albaro-Acli Santa Sabina (stasera ore 21, Calata Darsena Genova). Riposa: Campomorone.

