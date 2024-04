C femminile playout. Lunezia punta sulle giovanissime. Ko a testa alta contro la Serteco

Serteco

3

Lunezia

1

(25-15; 23-25; 27-25; 25-13)

SERTECO VOLLEY SCHOOL: Cimmino, De Andreis, Esposito, Grimaldi, Magini, Maschio, Polanco, Trabucco, Villa, Zucca, libero Gilardi. All. Maloberti

LUNEZIA VOLLEY: Bencaster, Castagna, Giangreco, Malaspina, Montemagni, Poli, Quartieri, Vocale, libero Mozzachiodi. All. Martinelli, vice Menconi.

Arbitri: Pagliero e Causa

GENOVA – Il Lunezia, sceso in campo con tre giocatrici Under 16 e tre Under18, ha concluso i play-out con una sconfitta ininfluente contro il Serteco Genova. "Le ragazze hanno disputato una buona partita – spiega il dt Menconi – nonostante il 3-1 finale. Nel terzo set è mancato il guizzo per poter chiudere a nostro favore la frazione, fallendo la possibilità di portarci in vantaggio. La prestazione ci fa ben sperare per le finali Under 18 di domenica prossima". Risultati. Virtus Sestri-Campomorone 2-3, Grafiche-Normac 3-2. Classifica: Serteco 14, Campomorone e Andora 11, Grafiche 10, Lunezia 8, Sestri 6, Normac 3.