C maschile. Colombiera impegna la vicecapolista

Colombiera

0

Fas Albisola

3

(23-25; 21-25; 18-25)

COLOMBIERA SARZANA PROJECT: Castagna, Cecchieri, Franceschini, Iacopini, Morselli, Pellegrini, Raineri, Roffo, Sinagra, libero Ruggeri. All. Carli.

FAS ALBISOLA: Arboscello, Arciadiacono, Arzarello, Cuzari, Pipitone, Rebagliati T., Sciutto, Turco, Valdora, Vasylyev, libero Bisio . All. Costigliolo

Arbitri: Pantani e Pennetti

AMEGLIA – Il Volley Colombiera, nonostante il risultato, è uscito a testa alta da un match complicato contro il Fas Albisola, seconda forza del girone. I gialloneri hanno messo più volte in difficoltà gli avversari, ma alla lunga valore e maggiore esperienza della vicecapolista hanno fatto la differenza. "I miei ragazzi – commenta coach Carli – hanno giocato sempre set alla pari, trovandosi spesso in vantaggio. Questa è la conferma dei miglioramenti che ci sono stati. Ora guardiamo avanti visto che abbiamo ancora due gare per cercare di fare punti". Risultati. Colombo-Vbc Savona 3-2, Imperia-Admo 0-3, Cus-Chiavari 3-1, Finale-Sant’Antonio 3-2. Classifica: Cus 51, Albisola 43, Finale 42, Vbc Savona 38, Admo 37, Colombo 27, Sant’Antonio e Sabazia 22, Chiavari 10, Colombiera 8, Imperia 0.