Cadono My Mech e Massa

Nel girone F della B2 femminile, doppia sconfitta per le formazioni ravennati: cade in casa il My Mech Cervia sconfitta dalla Zerosystem Modena 1-3 (19-25, 25-21, 11-25, 17-25) che si conferma così capolista mentre le adriatiche restano al 9º posto. Cade anche il Massa, battuto 3-1 (22-25, 25-17, 25-15, 27-25) a Castel Maggiore, dalle bolognesi del Progresso, ottave in classifica con 20 punti contro gli 11 delle massesi, ora dodicesime.

Nel girone B della C maschile sanno solo vincere le ravennati e alcuni sono davvero successi di prestigio la Pietro Pezzi vince nettamente 3-0 (25-16, 25-12, 25-14) a Cento contro il Pasquali e si conferma seconda ad 1 solo punto dalla capolista Paolo Poggi. L’Orbite, a Roncalceci, travolge Forlimpopoli 3-0 (25-19, 25-15, 25-15) che la precedeva di 1 punto in classifica. Doppio successo, poi al tiebreak e in sfavore di classifica per i giovani della Consar che espugnano Cesenatico (4º): 2-3 (16-25, 27-25, 25-20, 15-25, 12-15). Grande successo anche per la Conad San Zaccaria Atlas per 3-2 (25-22, 17-25, 25-21, 26-28, 16-14) sull’Arredo Uno, addirittura al terzo posto della classifica. Luci e ombre nella C femminile. Arrivano infatti due successi, anche se uno nel derby del PalaBubani di Faenza tra Fenix e Russi: 3-1 (25-16, 25-16, 17-25, 25-15) con le manfrede che si confermano prime della classe con 34 punti contro i 29 dl Bellaria. Bene anche la Liverani Involley Lugo che espugna 1-3 (25-20, 21-25, 20-25, 22-25) il campo del Rainbow Forlimpopoli e lo scavalca in classifica. Sfiora l’impresa la Fulgur Mixer Bagnacavallo: cade in casa col Rimini Volley 2-3 (25-19, 25-21, 19-25, 19-25, 12-15) dopo essere stata 2-0. Le bagnacavallesi raggiungono così al penultimo posto la Vamb, sconfitta in casa dal Samma 0-3 (23-25, 17-25, 23-25). Perdono anche i Portuali, a Castel San Pietro: 3-1 (21-25, 25-17, 25-20, 25-22). Nel girone C della serie D maschile: Pietro Pezzi Next Gen-Carpanelli 3-1 (25-18, 25-22, 19-25, 25-21) e Soliera-Consar 1-3 (14-25, 19-25, 25-23, 19-25) con la Pezzi sempre seconda. Nel girone E della D femminile: Fusignano-Mosaico 3-0 (25-22, 25-18, 25-22), Titanservices-Alfonsine 3-1 (25-16, 19-25, 25-9, 25-23) e Fenix Faenza-Bcc Romagnolo 3-1 (23-25, 25-14, 25-20, 25-16), con le faentine seconde.

u.b.