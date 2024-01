Calcio a cinque. Modena Cavezzo da favola con la Fenice

Il Modena Cavezzo più bello della stagione infila la seconda vittoria ravvicinata e fa un altro balzo verso la salvezza (+13 sul penultimo posto) col 6-3 sulla Fenice Venezia Mestre. I gialloblù giocano un primo tempo strepitoso, lanciati dal 22esimo gol di Dudu Costa (foto), poi dopo l’1-1 veneto (su disimpegno errato dello stesso Dudu Costa), si scatenano e vanno sul 5-1 al riposo grazie a Jezin, Gargantini e due volte El Madi. Nella ripresa la squadra di Sapinho controlla, poi a 8’ dalla fine perde Dudu Costa per un rosso diretto (gomitata), subisce il 5-2 ma poi col rinvio coi piedi del portiere Pardal a porta sguarnita nel finale fa 6-2, accorciato solo a fil di sirena. Le altre: Cdm-Elledì 6-2, Mestre-Pagnano 7-9, Pordenone-Pistoia 5-2, Petrarca-Lecco 5-3, Altovicentino-Leonardo 1-1, rip. Altamarca. Clas. Petrarca 35, Pordenone 30, Altamarca 29, Leonardo 26, Elledì e Cdm 25, Lecco 22, Pagnano 21, Mestre 20, Fenice 18, Modena Cavezzo 17, Altovicentino 4, Pistoia 0.

SERIE C1. Inatteso stop per il Sassuolo che dopo 7 vittorie di fila si fa imporre il 6-6 a Corticella dall’Aposa Bologna e perde la vetta, perché il Villafontana scappa a +2 col 6-1 il X Martiri: i neroverdi avanti 5-1 al riposo grazie a Quaye, Antonietti, Pureza, Terranova e Galletta, nella ripresa l’Aposa domina e a 25 secondi dalla sirena l’ha ribaltata con 5 reti (6-5), prima che Antonietti faccia 6-6. Cede di misura il Montale (ultimo col Rimini), battuto 1-0 dal Parma.

Serie C2. Nona vittoria di fila per la capolista Pro Patria San Felice, si vendica del ko dell’andata: 10-1 all’Eclisse. Niente impresa per l’Emilia Futsal, 4-1 a San Cesario dal Guastalla e per il Nonantola: 5-0 in casa al Ponte Rodoni.

Davide Setti