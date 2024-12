Calendario, le gare di gennaio

Ufficializzato il calendario di SuperLega per ciò che riguarda il mese gennaio, fino all’ultima giornata, il giorno 19 gennaio, che precederà la Final Four di Coppa Italia che si svolgerà a Bologna. Modena giocherà tra le mura amiche del PalaPanini la sfida con Trento nel posticipo della quarta di ritorno, lunedì 6 alle 18.30 in diretta Rai Sport. Domenica 12 i gialloblù saranno impegnati in una trasferta che potrebbe diventare decisiva in ottica playoff in quel di Monza, in anticipo alle ore 16 anche qui con la prestigiosa diretta su Dazn. Infine De Cecco e soci chiuderanno il mese (sempre che non arrivi un’inaspettata qualificazione alla semifinale di Coppa Italia) in casa domenica 19 gennaio contro la Rana Verona, nel tradizionale orario delle 18 ma ancora una volta in diretta su Dazn. Tutte le partite saranno anche sul canale Volleyballworld.tv in diretta streaming. Come detto, 25 e 26 gennaio a Bologna le due date per la Final Four di Coppa Italia.