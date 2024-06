Campanilismi addio, nasce la Mo.Re Volley. Un progetto per creare i campioni del futuro

Mo.Re Volley: letteralmente l’unione di Modena e Reggio in un’unica missione, quella di creare un ambiente fervido che dalle giovanili conduca gli atleti fino alla serie A.

Al panorama del volley reggiano, finora polarizzato tra Volley Tricolore e Pieve Volley, si aggiunge un prezioso tassello d’oltre Secchia, quello della Anderlini. "Una sorta di trait d’union tra queste due realtà, per permettere ai ragazzi di affacciarsi agli alti livelli dei campionati giovanili ma sotto il codice unico di Volley Tricolore". Così Marco Neviani, direttore generale della Scuola di Pallavolo Anderlini, ieri all’Hotel Classic di via Pasteur.

Al microfono Loris Migliari, dg Volley Tricolore e Fabio Fanuli, allenatore della prima squadra Volley Tricolore, oltre ad Alessandro Iori, presidente di Pieve Volley, e Simone Tassoni, re-sponsabile area sportiva Anderlini.

Presenti Giammaria Manghi (Regione), Mauro Rozzi (Fondazio-ne Sport Reggio) e il sindaco di Castelnovo Monti, meta dei raduni della A2, Enrico Bini; grande entusiasmo è arrivato dal mondo sportivo locale, in particolare da Mauro Bottazzi (Fipav), Giovanni Codazzi (Csi) e Barbara Foroni (Coni). "Accogliere i ragazzi che vogliono entrare nel mondo della pallavolo e offrire loro opportunità di crescita è da sempre la nostra vocazione – spiega Iori –. Questo progetto si sviluppa con le persone giuste al momento giusto: lavorare con loro significa non avere mai veti, ma solo proposte concordate e soluzioni".

E se Pieve Volley, pilastro della pallavolo reggiana, rappresenta un primo fondamentale bacino di avvicinamento alla disciplina e sviluppo di capacità tecniche, ecco che con Anderlini arriva il passo in avanti: saranno allestite due formazioni di Eccellenza, una in categoria Under17, impegnata nel campionato regionale e in serie C, e una in Under19 che militerà nel campionato interterritoriale e in serie D, oltre al torneo Under20 Junior League che coinvolgerà entrambe le squadre.

Un plotone di circa 30 atleti pronti a spiccare il volo con l’obiettivo concreto di poter all’occorrenza aiutare la prima squadra in A2 e, magari, entrare a farne parte.

Campanilismi, addio: "Di fronte ai confini territoriali abbiamo deciso di creare un ponte per il bene del settore giovanile – considera Migliari –. Il progetto, ovviamente, è aperto a tutte le realtà interessate e che condividono i nostri stessi valori".

Giulia Beneventi