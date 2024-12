Campionati minori di pallavolo: sfide decisive in Serie B maschile e femminile

I campionati minori di pallavolo si tuffano nell’ultimo mese di campionato del 2024, ed a differenza degli ultimi anni sarà un mese, soprattutto per le squadre di Serie B maschile, densissimo d’impegni, con le squadre che giocheranno quattro gare in tre settimane.

Per fortuna, almeno per questa settimana, il calendario del girone C offre gare per tutti i gusti, la più interessante delle quali è il derby cittadino, in programma alle 19.30 al PalaPanini, tra il Modena Volley e la National Villa d’Oro.

Con la capolista Stadium Mirandola che rischia qualcosa ad Adro contro Cazzago, è drammatico l’appuntamento casalingo alle 20.45 tra l’Univolley Carpi e Crema, perché solo chi vince da tre, può sperare ancora nella salvezza.

Nell’altro girone doppio turno casalingo per le sassolesi, con il match clou in programma al PalaPaganelli, dove alle 18.30 si sfidano le seconde della classe, la Kerakoll contro la Sestese: delicato anche il compito della Beca Tensped Spezzanese, che ospita Lucca.

Nel femminile il Volley Modena torna alle Guarini ospitando l’abbordabile S.Giorgio Piacentino, mentre sono in trasferta le altre di B1, la Moma Anderlini a S.Giovanni Valdarno, la BSC Sassuolo domani a Pontedera: in B2 la capolista Zerosystem S.Damaso riceve alle 18 l’infido Castelmaggiore, e l’Hidroplants Soliera 150 testa le proprie ambizioni andando a far visita al coriaceo Arbor Reggio Emilia.