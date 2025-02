Campionati nazionali universitari. Oggi le ragazze del Cus Macerata sfidano Parma

Inizia oggi con la pallavolo femminile l’avventura del Cus Macerata nei Campionati Nazionali Universitari che vedranno le finali 2025 ad Ancona. Alle 13.15 e in un impianto importante come il palazzetto di Fontescodella, le studentesse di UniMc giocano la sfida di andata contro il Cus Parma. Sulla carta una delle rivali peggiori perché le emiliano un anno fa si sono messe al collo la medaglia di bronzo. Il ritorno è in programma il 18 marzo.

Anche quest’anno il Cus Macerata sarà protagonista con tre rappresentative negli sport di squadra, oltre il volley sono state allestite anche quelle del calcio a 5 e della pallacanestro, entrambe al maschile. Il futsal debutterà il 4 marzo in casa contro il Cus L’Aquila, il return match del 18 metterà in palio la qualificazione alle finali doriche. I cestisti invece sono in un girone preliminare con il Cus Camerino e il Cus Molise. Nella prima giornata del 24 febbraio saranno spettatori e un mese esatto dopo sfideranno l’una o l’altra a seconda del risultato.

Queste le atlete convocate dal selezionatore Cinzia Destro per la sfida di oggi al Cus Parma: Penelope Amici, Gioia Brambatti, Marica Disanto, Silvia Picchio, Margherita Sabbatini Peverieri, Asia Micozzi, Laura Marini, Laura Botticelli, Margherita Luzi,Vittoria Morganti, Monica Fazzini, Giorgia Silvestrini.

Andrea Scoppa