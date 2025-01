Campionato tra ’up and down’ per Emma Villas. Il rischio sono i playoff senza fattore campo

Un brusco passo indietro. Il confronto con Ravenna doveva servire per capire il reale stato di forma di Emma Villas di fronte ad una delle big del torneo. Il responso del campo è stato impietoso: tre set persi e un distacco dalla vetta, occupata dai romagnoli in coabitazione con Brescia e Prata di Pordenone, che si è ampliato a undici lunghezze. A meno di un filotto di successi da qui a metà marzo, quando terminerà la regular season, Emma Villas difficilmente potrà andare oltre il quarto posto in classifica, con il rischio di affrontare i playoff senza il vantaggio del fattore campo.

Lunedì sera ha funzionato poco o nulla: mentre Russo era in forma smagliante, tanto da essere eletto mvp a fine partita, Nevot non era in giornata, e non è la prima volta. L’attacco non ha girato, Nelli ha trasformato solo il 24% delle palle a disposizione, Cattaneo il 25%, Randazzo ha fatto meglio di loro ma non è arrivato al 50%. Alan non è entrato ed è sempre meno chiaro il motivo per cui si è deciso di spendere uno slot per uno dei due stranieri per un giocatore diventato il quarto schiacciatore (quindi l’ultima scelta) nelle rotazioni. I centrali sono stati coinvolti pochissimo: otto palloni serviti per Rossi, appena quattro per Trillini.

C’è un altro dato che preoccupa, quello delle sconfitte in tre soli set; Emma Villas ne ha subite cinque, peggio hanno fatto soltanto Cantù (6) e Palmi (9), con i calabresi che hanno un piede e mezzo in A3. È un campionato in saliscendi quello della squadra di Graziosi; le nette vittorie su Reggio Emilia, Aversa e Pineto avevano illuso, il confronto con Ravenna ha spento l’entusiasmo. Per riaccenderlo occorre piazzare subito un colpaccio e all’orizzonte c’è la chance di domenica, con la trasferta a Brescia.

Sul campo di una delle inquiline del primo posto Nelli e compagni hanno l’opportunità di ridare slancio a una classifica di nuovo in bilico; l’attuale settimo posto qualificherebbe ai playoff, ma dietro ci sono Pineto, Porto Viro, Fano e anche Cantù pronte a incalzare e approfittare di ogni passo falso. Sono squadre che non hanno l’assillo del pronostico, mentre per Emma Villas non arrivare fra le prime sette sarebbe un fallimento.