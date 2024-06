Campioni regionali Under 13. Invicta, una marcia trionfale. Vittoria frutto del grande lavoro

Una vittoria sofferta e non scontata. E proprio per questo meritata. La squadra maschile dell’under 13 dell’Invicta è campione regionale. Il team allenato da Fabio Pantalei ha coronato una stagione fantastica andando a vincere le finali regionali di categoria, battendo in finale Scarperia per 2-1. Un successo merito degli atleti classe 2011/12.

"Siamo contenti – ha detto il presidente dell’Invicta Andrea Galoppi (foto sotto) –, contenti di essere al vertice regionale riconosciuti anche a livello nazionale. Ciò ci inorgoglisce e ci ripaga degli sforzi fatti. Gli allenatori tirano le fila di questo discorso. Il merito va a loro. Inorgoglisce che anche a livello nazionale, anche under 13 e under 14, sappiamo che lavoriamo solo coi nostri ragazzi. Questo è dettato dal credo nostro, e perché siamo pallavolisticamente isolati. Partendo dalla serie D, che era una under 17 e under 19, e per finire le giovanili di Pantalei, sono tutte squadre con allenatori che cercano di interscambiarsi i giocatori e tutti portano avanti il progetto tecnico comune". Il percorso dell’under 13 maschile si è concluso con una finale tiratissima contro Scarperia, formazione che lo scorso anno aveva battuto proprio i grossetani. Ed infatti il pronostico pendeva tutto a favore di Scarperia. Ma stavolta l’esito finale è stato diverso e i grossetani hanno fatto vedere di che pasta sono fatti. E la squadra ha poi concluso la stagione cogliendo un prestigioso diciottesimo posto al famoso torneo "Trofeo 0.13 Città di Treviso" dove si sono sfidati i vincitori dei campionati regionali di tutta Italia. Una manifestazione che ha opposto alla squadra dell’Invicta le migliori formazioni italiane.