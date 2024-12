Capolista messa alle corde. Invicta, vittoria esagerata

Grande vittoria per l’Invicta che annichilisce la capolista Reggio Emilia con una prestazione sontuosa. La decima giornata di B maschile ha visto la vittoria per 3-0 dei grossetani sul campo dell’Ama San Martino Reggio Emilia con punteggi pesantissimi: 24-26, 15-25, 14-25. Grossetani che salgono a quota 19 punti a meno 4 punti dalla vetta ora occupata dalla Sestese.

"E’ arrivata una vittoria importante, non direi inaspettata perché comunque ci siamo allenati benissimo nell’ultimo periodo – ha detto il libero grossetano Edoardo Spignese –. I frutti del lavoro si sono visti. Non abbiamo dato modo di giocare ai nostri avversari. La prossima partita sarà molto difficile, dovremo mettercela tutta per ottenere i tre punti, come tutte le partite di questo girone".

A San Martino poche squadre hanno vinto, ma i grossetani l’hanno fatto con autorità. I ragazzi allenati da Fabrizio Rolando a turno hanno messo palla a terra in fase offensiva e in difesa sono sempre stati pronti a chiudere tutte le zone del campo. I numeri dei punti conquistati sono stratosferici a dimostrazione della netta superiorità dei maremmani sopratutto nel secondo e terzo set. "E’ stata una delle migliori prestazioni all time della nostra squadra – ha aggiunto il ds Francesco Masala –, sia per il valore dell’avversario sia per la difficoltà della palestra. Abbiamo vinto nettamente questa partita".