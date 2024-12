Volley A2. Natale amarissimo per la Conad: ko a Siena

SIENA3REGGIO EMILIA1

EMMA VILLAS SIENA: Trillini 12, Nevot 2, Bonami (L), Melato, Coser, Araujo ne, Alpini ne, Nelli 18, Rossi 7, Pellegrini ne, Randazzo 16, Ceban, Cattaneo 17. All. Graziosi.

CONAD REGGIO EMILIA: Zecca (L) ne, Signorini ne, Gottardo 1, Porro 3, Partenio, Guerrini 8, Stabrawa 12, De Angelis (L), Barone 2, Bonola 5, Gasparini, Alberghini ne, Suraci 16, Sighinolfi 3. All. Fanuli.

Arbitri: Bassan e Marotta.

Parziali: 25-16, 25-19, 22-25, 25-18.

Natale senza gloria per la Conad (12), che chiude il girone d’andata di Serie A2 cedendo in 4 set alla Emma Villas Siena (19) e rimanendo in penultima posizione. L’inizio del match vede subito gli ospiti in apnea, doppiati dai toscani sul punteggio di 16-8, prima del punto del 25-16 di Randazzo che manda le due squadre al primo cambio di campo. Il secondo parziale è effettivamente più equilibrato, con la Conad avanti 13-14, ma 2 punti consecutivi di Cattaneo valgono il 19-16, prima dell’errore al servizio di Stabrawa che permette ai padroni di casa di portarsi sul 2-0. La reazione ospite arriva nel terzo set, con Suraci (nella foto, migliore dei suoi con 16 punti all’attivo) sugli scudi, visto che il numero 17 mette a terra 2 punti nel finale prima che un errore al servizio senese regali il 22-25; l’ultima frazione rimane in equilibrio fino al 14-13 messo a terra da Guerrini, poi l’Emma Villas prende in mano le operazioni e porta a casa senza difficoltà la vittoria. Il giorno di Santo Stefano si torna in campo: per Barone e compagni è in programma alle 18 il match interno con Prata di Pordenone.