Volley B1 donne Riccione ko al termine di un gara dai mille volti. Derby Olimpia Teodora,. E altro tiebreak perfetto. Peccato la rimonta da 2-0

OLIMPIA TEODORA 3 LASERSOFT RICCIONE 2 (25-17, 25-17, 15-25, 17-25, 15-8)

OLIMPIA TEODORA: Poggi 3, Marchesano 8, Pirro 11, Fabbri 7, Casini 24, Balducci 16, Franzoso (L); Toppetti 1, Bendoni 3, Piraccini 1, Missiroli, Nika. NE: Benzoni e Fusaroli. All. Rizzi

RICCIONE: Tallevi 18, Gabellini 11, Spadoni 14, Saguatti 5, Calvelli 12, Montesi, Calzolari (L); Bologna 6, Vidali. NE: Chiste e Gugnali. All. Piraccini

Arbitri: Lobrace e Argirò.

Note: Spettatori 400.

L’Olimpia Teodora applica per la terza volta la regola del derby e, dopo Cesena e Forlì, supera anche la Lasersoft Riccione, al termine di una partita divisa in tre parti ben definite. Per 50 minuti la squadra ravennate è padrona del campo. Nel primo set il vantaggio è subito cospicuo e viene ben difeso fino alla fast finale di Marchesano. Nel secondo set il piccolo svantaggio iniziale (4-7) viene subito ricucito. Il primo vantaggio è firmato a muro da Fabbri e poi allargato da un’ottima correlazione muro-difesa che consente molti contrattacchi. Le luci dell’albero, però, si spengono improvvisamente e nei due set successivi le ospiti (neopromosse ma attualmente terze in classifica) ingranano una marcia superiore alla quale le ravennati non riescono ad opporsi, scadendo di tono soprattutto in attacco. Non modificano l’andamento gli ingressi di Missiroli nel terzo set e di Nika e Bendoni nel quarto. Al quinto set (il sesto giocato su 11 partite) torna il sereno in casa giallorossa. Break di Marchesano a muro per il 2-1, poi le attaccanti di palla alta Casini, Pirro e Balducci ritrovano i colpi migliori e l’ingresso di Piraccini in battuta è fruttuoso. La chiusura è di Bendoni a muro. Il campionato di B1 si ferma per le festività. L’Olimpia tornerà in campo il 12 gennaio a Mestrino (PD) forte di una posizione di classifica rassicurante, frutto di 6 vittorie e 5 sconfitte.

Marco Ortolani