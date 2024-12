Volley serie A1 femminile. La Bartoccini va a Bergamo

PERUGIA – La serie A1 femminile riparte con il girone di ritorno e la Bartoccini Mc Restauri Perugia è impegnata oggi in trasferta sul campo della Volley Bergamo 1991 con diretta Dazn e Vbtv (alle ore 17,30). Le lombarde dirette dall’allenatore Carlo Parisi si stanno rivelando tra le sorprese positive del campionato. Rispetto alla gara d’andata la novità da seguire è quella dell’opposta Vittoria Piani, che ha conquistato un posto da titolare, mentre il pericolo principale è la schiacciatrice cubana Ailama Cese Montalvo, un vero talento. Dall’altra parte della rete il tecnico Andrea Giovi è consapevole di aver fatto passi i avanti rispetto all’esordio ma li vuole verificare sul campo. Tra le ospiti ad aver conquistato il posto in squadra è la centrale Benedetta Bartolini che è pronta a farsi valere, ma il perno della formazione è la libero Immacolata Sirressi (nella foto). Tra le ex di giornata nelle fila orobiche c’è Martina Armini. Arbitri: Alessandro Pietro Cavalieri (CZ) e Veronica Mioara Papadopol (ROU).

Bergamo: Evans - Piani, Manfredini - Strubbe, Cese Montalvo - Mlejnokova, Armini (L).

Perugia: Ricci - Nemeth, Cekulaev - Bartolini, Ungureanu - Gardini, Sirressi (L).