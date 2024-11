Carica Hokkaido, non vuole più fermarsi. A Crema per restare nel gruppetto di testa

L’appetito vien mangiando. L’Hokkaido Bologna ha stupito tutti al pronti via della stagione di serie B maschile: vittoria esterna a Cazzago all’esordio e bis concesso con Montichiari alla prima della classifica, piegando una formazione nel gruppo delle capoliste dopo le prime due giornate: era tutto fuorché scontato un approccio così aggressivo e convincente da parte di una squadra che si affaccia con un gruppo di ragazzi in buona parte provenienti al settore giovanile a un campionato nazionale.

L’Hokkaido, insomma, vuole giocarsi il ruolo di sorpresa del campionato e per riuscirci cerca il terzo successo consecutivo. Ci proverà alle 18,30 a Crema, contro i padroni di casa dell’Imecon, quart’ultima in classifica, a quota 2 punti, frutto di una vittoria al tiebreak.

Crema è squadra candidata alla lotta per non retrocedere: Bologna, invece, va via via cercando la propria identità e l’obiettivo stagionale cammin facendo, posto che quello di minima sia rappresentato da una salvezza, possibilmente tranquilla. Con il rientro da infortunio dell’opposto Ricci Maccarini (15 punti con Montichiari) e la crescita di condizione di capitan Fabio Ronchi (19 punti con Montichiari), Bologna ha però dimostrato di sapersela giocare alla pari e di poter inchiodare una delle formazioni da inserire sulla carta nelle gerarchie del torneo appena sotto il gruppo delle favorite composto da Mirandola e Scanzorosciate.

A Crema, Guarnieri inizierà a capire se la sua Hokkaido possa già avere continuità o la qualità di un gruppo giovanissimo debba fare i conti con gli alti e bassi che di solito caratterizzano le squadre dall’età media molto bassa come quella dei rossoblù. Parola al campo: a Crema Bologna cerca conferme per restare ai piani altissimi della classifica, pur avendo già scontato il turno di riposo previsto dal girone C del campionato.

Le altre gare: Stadium Mirandola-Transports Villadoro, Univolley Carpi-Radici Products Cazzago, Ferramenta Astori Montichiari-Modena, Arredopark Dual Caselle-Mgr Grassobbio, Canottieri Ongina-Zotup Scanzorosciate, Volley Veneto Benacus-Kema Asola Remedello.

La classifica: Zotup Scanzorosciate 9; Modena, Hokkaido Bologna, Stadium Mirandola, Ferramenta Astori Montichiari, Kema Asola Remedello 6; Mgr Grassobbio, Transports Villadoro 5; Canottieri Ongina, Pallavolo Cremonese, Volleyu Veneto Benacus 4; Imecon Crema 2; Arredopark, Dual Caselle Villafranca, Radici Products Cazzago, Univolley Carpi 0.