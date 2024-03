Cbf Balducci, ecco Perugia: "Servirà tanta attenzione"

"Ci attende la prima della classe che per di più verrà con il coltello tra i denti dopo la sconfitta a San Giovanni in Marignano". Michele Carancini, coach della Cbf Balducci, fotografa la gara di domani alle 17 contro Perugia, nella prima giornata di ritorno della pool promozione dell’A2 di volley femminile. "Le umbre – aggiunge – costituiscono una squadra completa e molto forte, dispongono di terminali offensivi importanti al centro e ai lati". Le maceratesi dovranno replicare la bella prova fornita contro Busto Arsizio quando sette giorni fa hanno sconfitto al tie break la seconda forza della pool. "Dobbiamo mettere sul piatto quella determinazione e aggressività mostrate domenica scorsa cercando di esprimere il nostro gioco". Occorrerà battere molto bene e soprattutto contrastare la pericolosità offensiva delle avversarie. "La differenza potrà essere data dalla correlazione muro difesa". All’andata Perugia ha vinto 3-1 e magari quella gara offre degli spunti utili per il match di domani. "È stata una gara da prendere con le pinze come riferimento perché in quel periodo stavamo cambiando qualcosa ed eravamo in rodaggio, eppure per tre set ce la siamo giocata in trasferta contro un avversario fortissimo".

Perugia ha 61 punti mentre la Cbf Balducci ne ha 48 e occupa la quarta posizione, la prima viene promossa in A1 mentre l’altro posto nella categoria superiore sarà occupato dalla vincitrice dei playoff a cui accederanno le formazioni dalla seconda alla quinta posizione. Tutto ciò per dire che le maceratesi hanno la necessità di fare punti per contrastare l’avanzata delle avversarie. Oggi anticiperanno Cremona-Talmassons, Busto Arsizio-San Giovanni in Marignano e Albese-Mondovì; sono partite importanti considerando che Cremona ha 45 punti, San Giovanni e Talmassons 44, Albese 42. "La prima parte della pool – osserva Carancini – ha detto che tutte le squadre sono di ottimo livello e per portare a a casa punti occorre giocare al massimo perché basta abbassare il livello di attenzione per correre il rischio di perdere con tutti".