C’è Bergamo-Milano al Pala Facchetti. Spettacolo garantito

Derby lombardo questo pomeriggio (ore 17) al Pala Facchetti di Treviglio tra le padrone di casa di Bergamo e la Numia Vero Volley Milano nella decima giornata di campionato. Partita insidiosa quella che attende Orro e compagne al Pala Facchetti - già sold out per l’occasione -: le ragazze del Consorzio, ancora prive di Marinova alle prese con un problema fisico, contro la formazione di coach Parisi andranno alla ricerca di una vittoria utile per il morale e per invertire il trend negativo dell’ultima settimana. Dall’altra parte della rete troveranno una squadra ostica come Bergamo, capace di raccogliere tre punti preziosi per la classifica (quota 15 punti e settimo posto per le bergamasche) dopo aver superato la Wash4green Pinerolo con un netto 3-0. Ieri, invece, terza vittoria di fila per Busto Arsizio che, dopo aver battuto Novara e Cuneo, si è imposta anche su Firenze al quarto set. Fulvio D’Eri