C’è Novara-Milano . È la sfida del cuore per Paola Egonu

Domenica speciale per la Numia Vero Volley e soprattutto per Paola Egonu, impegnate a Novara in un match molto caro all’azzurra che con le piemontesi ha disputato stagioni esaltanti.

A proposito: il club del Consorzio ha ufficializzato l’ingaggio di Anna Smrek, figlia di un altro fuoriclasse del basket NBA, che arriva in Italia per vestire la maglia del club di Alessandra Marzari. Smrek (classe 2003 207cm) opposto di ruolo ed avrà il compito di essere la vice proprio Paola Egonu, dopo la partenza di Radostina Marinova. Papà Michael Frank detto “Mike” ha disputato 6 stagioni in NBA vincendo per ben due volte l’Anello con la maglia dei Los Angeles Lakers (nelle stagioni 1986/87 e 1987/88) al fianco di giocatori del calibro di Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Lo si ricorda anche per una stagione in Italia alla Libertas Forlì nella stagione 1989/90.