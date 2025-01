Volley serie A2. Fgl-Zuma, il 2025 inizia col botto. Tre punti pesanti in chiave salvezza

Fgl-Zuma Castelfranco 3

Cbl Costa Volpino 0

Fgl-Zuma: Zuccarelli 13, Colzi 9, Salinas 17, Tosi., Braida n.e., Vecerina 6, Ferraro 4, Tesi (L) n.e., Fucka 11, Fava n.e., Lotti, Bisconti (L). All.: Marco Bracci.

Cbl Costa Volpino: Camerini 1, Lovett 1, Gamba, Dell’Orto 1, Ferrarini 11, Dell’Amico, Fracassetti (L) n.e., Neciporuka 2, Tosi, Zago 16, Buffo 1, Brandi 7, Fumagalli n.e., Yilmaz 4. All.: Luciano Cominetti.

Note: Castelfranco: Muri punto 7, aces 3, battute sbagliate 8. Costa Volpino: Muri punto 4, aces 4, battute sbagliate 2. 25-22 in 34’, 25-19 in 24’, 25-20 in 31’.

Meglio non poteva iniziare il 2025 della Fgl-Zuma Castelfranco che centra la netta vittoria contro il team lombardo che si presenta al PalaParenti con 6 puntio in più alla vigilia del match. Un successo, il sesto stagionale, che permette a Zuccarelli e compagne di strappare tre punti pesanti in chiave salvezza, ma anche di tenere vive le speranze di aggancio del quinto posto. La prima frazione di gioco è fondamentale er le sorti del match perché la Fgl-Zuma, dopo essere stata in vantaggio di diversi punti, si fa rimontare e sorpassare nel finale. La squadra di casa, nel momento di difficoltà, infatti, si compatta e chiude a suo favore il set. Da lì la partita si tinge di biancoblu e per Costa Volpino non c’è nulla da fare. Palma del mvp è andata però al libero Veronica Bisconti, autentico faro della seconda linea castelfranchese. Il tecnico Marco Bracci: "Una vittoria che ci dà tante soddisfazioni, contro una formazione importante del nostro campionato. Era necessario trovare il giusto ritmo in campo dopo la sosta natalizia, perché giocare è completamente diverso dagli allenamenti".