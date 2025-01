Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas va all’assalto della corazzata Ravenna. Monaci sicuro: "Abbiamo voglia di riscattare l’andata»

Siena contro Ravenna, big match della terza giornata del girone di ritorno. Biancoblù a caccia di punti pesantissimi contro la capolista: "Andremo in campo consapevoli di ciò di buono che abbiamo fatto nelle ultime tre partite che abbiamo vinto in campionato – ha detto l’assistente allenatore Marco Monaci alla vigilia dell’incontro –. Nelle ultime settimane siamo cresciuti e siamo migliorati un po’ in tutti i fondamentali, a partire dalla battuta e dal muro-difesa. Contro Ravenna abbiamo voglia di vivere un riscatto, dopo la nostra prestazione non positiva nel match di girone di andata che abbiamo giocato in casa loro".

La Porto Robur Costa degli ex Tallone e Copelli è una formazione che ha rispettato di più le attese di inizio stagione: "Andremo ad affrontare una squadra molto forte – così Monaci –, che non a caso è la capolista del campionato. Ravenna è stata costruita per poter vincere il campionato e conquistare la promozione in Superlega".

Emma Villas vede la possibilità di rimonta per posizioni più consone a quelle cui doveva aspirare senza il pessimo girone di andata, soprattutto in trasferta: "Dovremo essere bravi a mantenere un piazzamento tra le prime sette per poter centrare la qualificazione ai playoff – ha aggiunto Monaci – Abbiamo vinto le ultime tre gare, giocando anche bene, e abbiamo guadagnato alcune posizioni. Dobbiamo proseguire su questa strada, anche perché la classifica è molto corta. In settimana la squadra si è allenata bene, abbiamo fatto solamente due giorni di riposo dopo un periodo che è stato molto intenso e poi abbiamo subito pensato a questa sfida che sarà molto complicata. La squadra dovrà scendere in campo come ha fatto nelle ultime gare, con determinazione e con il giusto approccio. Vogliamo riscattarci".

Il match al PalaEstra prenderà il via alle ore 17,30. Arbitreranno la sfida Giuliano Venturi e Marco Pasin. Prevendita attiva sul circuito Ciaotickets: il tagliando intero costa 15 euro, il ridotto 9 (la riduzione si applica per tesserati Fipav, Over 70 e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Sotto i 10 anni il biglietto costa un euro). La biglietteria del palasport sarà aperta alle ore 16. Lo sponsor della gara offrirà un regalo nella calza della Befana.