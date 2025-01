Under 14: le ragazze continuano a vincere. Masi-ZolaMonte, percorso netto. Dà spettacolo anche a Imola

Un grande risultato e un futuro roseo davanti. E’ la rappresentativa femminile under 14 della polisportiva Giovanni Masi-ZolaMonte che conquista il torneo nazionale Baby Volley, organizzato dalla Diffusione Sport di Pasquale De Simone a Imola.

Le ragazze delle Due Torri si impongono, con entusiasmo e passione, in tutte le partite. Debutto subito ok, contro il Savena, superato 2-0. Stesso risultato con le toscane della Folgore San Miniato. Poi, il derby con la Pontevecchio e nuovi sorrisi, 2-1. E sempre per 2-1 si chiude il confronto con l’Us Daino Gavassa di Reggio Emilia. A questo punto c’è la finale e, anche in questa occasione, le ragazze non si tirano indietro e chiudono sul 2-1 contro le piemontesi di Medina.

Una bella affermazione per una squadra di valore frutto di una attenta collaborazione tra la polisportiva Giovanni Masi di Casalecchio e Zola Monte. Una squadra che non solo è stata capace di vincere il torneo, contro avversarie anche di fuori regione, ma che continua a comandare il proprio girone nel campionato under 14 della Fipav delle Due Torri e che può quindi guardare ai prossimi impegni con ancora maggior fiducia.