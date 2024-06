Ceparana riparte da Senesi

Cambio della guardia sulla panchina della squadra maschile della Pallavolo Futura Ceparana, con Marco Senesi che salirà al timone del club. Lascerà quindi il ruolo di direttore sportivo per tornare a ricoprire un incarico che aveva solo momentaneamente abbandonato e per guidare nella prossima stagione di serie D dei ragazzi che conosce alla perfezione. Si interrompe quindi il rapporto con coach Elia Botti. "Mi sono messo nuovamente a disposizione come allenatore – spiega Senesi – e la società ha deciso di darmi questa possibilità, permettendomi di tornare a fare quello che ho sempre fatto". L’avvicendamento sulla panchina non è di certo dovuto ai risultati sportivi "considerata la buona stagione che si è appena conclusa – prosegue Senesi – ma ad una visione diversa sulla modalità di interpretazione di un progetto incentrato molto sui giovani. In quest’ottima ci saremmo aspettati una maggiore interazione con il gruppo del vivaio. In questi giorni stiamo parlando con i ragazzi, che si alleneranno sino a fine giugno, per procedere con un piano di conclusione della stagione e con un’idea di programmazione per il futuro".

Per quanto riguarda il settore giovanile non ci sono dubbi sulla conferma di Andrea Marselli, "coach di altissimo livello, che in collaborazione con la Npsg Trading Logistic La Spezia, ha dato un apporto fondamentale. Dal punto di vista tecnico il suo ingresso è stato eccezionale. Siamo molto soddisfatti anche del lavoro di Yuri Simoncini che si è occupato dei gruppi dei più piccoli". L’obiettivo della società è anche quello di espandersi su più territori.

"Abbiamo già un gruppo importante di bambini su Follo, gestito da Serena Ricco, che a livello numerico è cresciuto tantissimo. Poi ne abbiamo uno a Levanto, prevalentemente femminile, che ha vinto il campionato di Seconda Divisione". Responsabile di quest’area è Gianni Fenu "che con la sua esperienza si è dimostrato fondamentale. Da novembre siamo impegnati anche a Brugnato dove abbiamo buoni rapporti con l’amministrazione comunale. Sono tutti progetti ambiziosi, indipendentemente dai risultati sportivi che si otterranno, che hanno bisogno di risorse economiche – conclude Senesi – oltre che di persone desiderose di spendere il proprio tempo e la propria passione in questo lavoro".

Ilaria Gallione