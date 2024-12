Cerretese schiacciasassi. Un Natale da imbattute

Il Natale in casa Pallavolo Cerretese è stato ancora più dolce grazie a una prima parte di stagione da urlo della squadra biancoverde in Serie D. Il 3-0 con cui la squadra di coach Marco Angiolini e della sua vice Giulia Lensi ha espugnato il campo del San Mauro a Signa venerdì scorso è stato l’undicesimo successo consecutivo in altrettante giornate, che permette alle ‘medicee’ di guidare la classifica del girone B con 31 punti e un margine di 5 lunghezze sulla prima squadra a rimanere fuori dai play-off. Nessuna squadra della categoria è arrivata alla pausa invernale imbattuta. La Cerretese è stata un vero e proprio rullo compressore confermando quelle che erano le aspettative della vigilia, ossia la conquista dei play-off, destinati alle prime tre squadre di ogni girone dal momento che non sono previste promozioni dirette in Serie C.

"Non possiamo che essere soddisfatti della classifica – commenta il direttore sportivo, Stefano Berlincioni –, ma ancora di più lo siamo dell’atteggiamento delle ragazze in allenamento e in gara, sempre alla ricerca di un costante miglioramento singolo e di squadra, quindi pensiamo di avere ancora tanti margini di miglioramento. Questa stagione finora ha un unico grande neo, ovvero l’infortunio di Rachele Innocenti che a gennaio si opererà al legamento crociato del ginocchio e che tutti aspettiamo al più presto in campo". La squadra è composta da otto atlete della scorsa stagione (le schiacciatrici Lupi e Saladino, le centrali Iacopini, Innocenti e Raho, la palleggiatrice Bandecchi, il libero Berlincioni e l’opposto, capitan Bicci), alle quali si sono unite in estate le sorelle Romanelli, una palleggiatrice l’altra libero, le schiacciatrici Morelli e Menichetti e l’opposto Vannini.

"Oltre ai risultati della prima squadra – conclude il diesse – siamo molto soddisfatti anche della crescita delle squadre del settore giovanile, che dall’Under 13 all’Under 18 si sono ancora una volta tutte qualificate per i play-off di categoria. Si conferma l’ottimo livello del vivaio che ogni anno "produce" giocatrici da lanciare in prima squadra, grazie a uno staff tecnico preparato e a tante bimbe disponibili ad allenarsi al meglio".

Simone Cioni